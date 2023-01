Ind Vs NZ T20: हार के सबसे बड़े 'मुजरिम' के बचाव में उतरे वॉशिंगटन सुंदर, आलोचकों को दिया ये करारा जवाब

Arshdeep Singh Last Over: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में टीम इंडिया को 27 रनों से करारी शिकस्त मिली. आखिरी ओवर से पहले न्यूजीलैंड का स्कोर था 149/6 और ऐसा लग रहा था कि वह 160 से आगे नहीं जा पाएंगे. लेकिन डेरिल मिचेल ने धुआंधार बैटिंग कर मैच का रुख ही मोड़ दिया. उन्होंने 30 गेंदों में 59 रन बनाए. आखिरी ओवर में 27 रन आए और जिस खिलाड़ी ने यह ओवर फेंका, उसे ही फैन्स मैच का मुजरिम ठहरा रहे हैं.

अर्शदीप ने लुटाए 51 रन

ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं. उन्होंने अपने 4 ओवर्स में 51 रन लुटाए और 1 विकेट हासिल किया. इस दौरान उनकी इकोनॉमी रेट 12.75 रहा. लेकिन मैच में गेंद और फिर बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले वॉशिंगटन सुंदर ने अर्शदीप सिंह का बचाव किया है. सुंदर ने हार को सिर्फ एक मैच तक सीमित करार दिया और कहा कि टीम तीन मैचों की सीरीज में जबरदस्त वापसी करेगी.

