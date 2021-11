Kanpur Test: अचानक कैमरे में कैद हुई ये Mystery Girl, क्रिकेट फैंस हुए 'क्लीन बोल्ड'

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच कानपुर (Kanpur) के ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park Stadium) में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन एक अंजान लड़की ने महफिल लूट ली.

कानपुर टेस्ट (Kanpur Test) के तीसरे दिन अचानक एक लड़की कैमरे में कैद हो गई, ये वाकया तब पेश आया जब टीम इंडिया स्पिनर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने भारतीय मूल के कीवी बल्लेबाज रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) को महज 13 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा.

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने 23वें ओवर में जैसे ही रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) को क्लीन बोल्ड किया, वैसे ही ये मिस्ट्री गर्ल (Mystery Girl) जश्न मनाने लगी, तभी कैमरा इस लड़की की तरफ मुड़ा जिसे देखकर वो खुशी से उछल पड़ी.

कानपुर (Kanpur) के ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park Stadium) में इस मिस्ट्री गर्ल (Mystery Girl) की खूबसूरती ने क्रिकेट फैंस को दीवाना बना लिया. वो सफेद सूट और पर्पल दुपट्टे के साथ ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं, उन्होंने कान में झुमके, हाथ में कड़ा और सर पर सनग्लास लगा रखा था.

मैच की बात करें तो कानपुर टेस्ट (Kanpur Test) के तीसरे दिन टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट खोकर 14 रन बना लिए हैं और इस तरह भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 रन की लीड हासिल कर ली. मयंक अग्रवाल 4 और चेतेश्ववर पुजारा 9 रन बनाकर नॉट आउट हैं.

Stumps in Kanpur

India lost Shubman Gill early, finishing day three on 14/1, with a lead of 63. #WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/9OZPrsh0Tm pic.twitter.com/lfjEkySstj

— ICC (@ICC) November 27, 2021