Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 1 November 2022

1. टीम इंडिया से एक मैच खेले बिना ही बाहर हुआ ये खिलाड़ी, अब तक कर रहा डेब्यू का इंतजार Click Here To Read Full Story

भारतीय सेलेक्टर्स ने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इन दोनों ही दौरों पर 31 साल के एक खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है.

2. T20 WC के बीच टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, चोट से ठीक होकर लौटा ये बड़ा मैच विनर Click Here To Read Full Story

टीम इंडिया का एक बड़ा मैच विनर खिलाड़ी चोट से ठीक होकर स्क्वाड में लौट आया है. ये खिलाड़ी एशिया कप के दौरान चोटिल हुआ था.

3. सेलेक्टर्स के एक फैसले से खत्म हुआ इस प्लेयर का करियर! वापसी की उम्मीद ना के बराबर Click Here To Read Full Story

भारतीय सेलेक्टर्स के एक बड़े फैसले ने टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी की टेंशन बढ़ा दी है. इस खिलाड़ी को लगातार टीम से बाहर रखा जा रहा है.

4. टीम में जगह ना मिलने पर मायूस हुए ये 4 खिलाड़ी, एक ने कहा- May be you can fool me... Click Here To Read Full Story

टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड दौरे के लिए कुछ सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है, वहीं बांग्लादेश दौरे पर कई युवा खिलाड़ियों को जगह मिली है. हालांकि कई प्लेयर्स को इन सीरीज में मौका नहीं मिला है, जिसके बाद प्लेयर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

5. टीम इंडिया में अब पता नहीं इस बॉलर को कब मिलेगा मौका, सेलेक्टर्स ने अचानक किया बाहर Click Here To Read Full Story

टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बीच टीम इंडिया के एक खिलाड़ी की टी20 टीम से छुट्टी कर दी गई है. ये खिलाड़ी आने वाली सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं होगा.

6. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में नहीं खेलेंगे विराट-रोहित? चीफ सेलेक्टर ने दिया ये बड़ा अपडेट Click Here To Read Full Story

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भारतीय चीफ सलेक्टर चेतन शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है. वह टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलेंगे या नहीं इस पर बड़ा अपडेट सामने आया है.

7. टीम इंडिया के लिए पहली बार वनडे खेलेगा ये गेंदबाज, दिग्गज बल्लेबाज भी खाते हैं खौफ Click Here To Read Full Story

टीम इंडिया के एक युवा घातक गेंदबाज को पहली बार वनडे टीम में भी शामिल किया है. ये खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलता दिखाई देगा.

8. खत्म हो रहा था इस खिलाड़ी का करियर, अब भारत की टेस्ट, वनडे और टी20 टीम में मिली जगह Click Here To Read Full Story

टीम इंडिया के एक खिलाड़ी की किस्मत अचानक खुल गई है और उसका डूबता इंटरनेशनल क्रिकेट करियर अब बच गया है. भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर बैठे-बैठे इस खिलाड़ी का करियर खत्म होने की कगार पर था, लेकिन अब इस खिलाड़ी को सेलेक्टर्स ने भारत की टी20, वनडे और टेस्ट टीम में सेलेक्ट कर लिया है.

9. IND vs BAN मैच से पहले शाकिब के इस बयान ने मचाई सनसनी, टीम इंडिया के लिए कही ऐसी बात Click Here To Read Full Story

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से पहले बांग्लादेश टीम के कप्तान शाकिब अल हसन के एक बयान ने सभी को हैरान कर दिया है.

10. बांग्लादेश के खिलाफ क्या टीम इंडिया से ड्रॉप होंगे राहुल? द्रविड़ ने दिया बड़ा अपडेट Click Here To Read Full Story

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में घटिया प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल की जगह पर तलवार लटकी हुई है. माना जा रहा था कि बांग्लादेश के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में केएल राहुल को ड्रॉप किया जा सकता है.