FIFA World Cup: मेसी नहीं इस प्लेयर ने जीती Golden Boot की ट्रॉफी, टूर्नामेंट में किए सबसे ज्यादा गोल

Argentina vs France 2022: अर्जेंटीना ने शानदार अंदाज में पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हरा दिया. अर्जेंटीना का ये तीसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब है. लियोनल मेसी का ये आखिरी फीफा वर्ल्ड कप खिताब भी था. लेकिन इस टूर्नामेंट में फ्रांस की तरफ से किलियन एम्बाप्पे ने भी शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने टूर्नामेंट में गोल्डन बूट का खिताब जीता है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

इस प्लेयर ने जीता गोल्डन बूट का अवॉर्ड

गोल्डन बूट का अवॉर्ड फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने जीता है. उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा 8 गोल किए हैं, जिसमें फाइनल में किए गए 3 गोल शामिल हैं. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार खेल दिखाया. उनकी वजह से फ्रांस टीम फाइनल में पहुंचने में सफल रही. किलियन एम्बाप्पे अभी सिर्फ 23 साल के हैं, लेकिन अपने प्रदर्शन के दम पर वह लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स के कतार में शामिल हो गए हैं. लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल का अवॉर्ड मिला है.

The @adidas Golden Boot Award goes to Kylian Mbappe!#Qatar2022's top goalscor

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022