Paris Olympics 2024 : लक्ष्य सेन दिलाएंगे भारत को चौथा मेडल? पेरिस ओलंपिक में इंडिया का 5 अगस्त का शेड्यूल

India 5 August Schedule in Paris Olympics 2024 : पेरिस ओलंपिक में रविवार का दिन भारत के लिए मिलाजुला रहा. एक तरफ बॉक्सिंग में भारत की पदक की उम्मीद लवलीना बोरगोहेन अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गईं, तो दूसरी ओर लक्ष्य सेन भी बैडमिंटन में अपना सेमीफाइनल मैच हार गए. अच्छी बात यह है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. लक्ष्य सेन अब सोमवार को कांस्य पदक मैच खेलेंगे.

5 अगस्त को भारत का पूरा शेड्यूल

दोपहर 12:30 बजे: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और महेश्वरी चौहान मिक्स्ड स्कीट टीम क्वालीफिकेशन में हिस्सा लेंगे.

दोपहर 1:30 बजे: टेबल टेनिस में महिला टीम (श्रीजा, मनिका और अर्चना कामत) राउंड ऑफ 16 में खेलेगी.

दोपहर 3:25 बजे: एथलेटिक्स में किरण पहल महिलाओं की 400 मीटर दौड़ राउंड-1 में भाग लेंगी.

Day schedule of #ParisOlympics2024 is HERE

Shuttler Lakshya Sen has his eyes on theBronze medal in Men’s Singles Badminton. Sailors Nethra Kumanan and Vishnu Saravanan will complete their remaining races with Nisha Dahiya taking part in Women’s Freestyle… pic.twitter.com/LEuLAvd5UX

