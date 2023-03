IPL 2023: 11 साल रहा IPL से दूर, खेलते ही टीम बन गई चैंपियन; इस सीजन तबाही मचाएगा ये खूंखार खिलाड़ी!

Batsman not played for 11 consecutive years in IPL: आईपीएल में आपने कई वाकये सुने होंगे लेकिन इस खिलाड़ी के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उसने खुद भी उम्मीद नहीं की होगी. 11 साल तक ये खूंखार बल्लेबाज आईपीएल से बाहर रहा. इसके बाद इस खिलाड़ी को टीम में जगह मिली और जिस टीम में जगह मिली वह टीम चैंपियन बन गई है. और तो और यह खिलाड़ी अपनी वर्ल्ड चैंपियन नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रह चुका है. है न मजेदार कहानी, आइए आपको बताते हैं इस अनोखे खिलाड़ी के बारे में.