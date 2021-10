IPL 2021 CSK vs DC LIVE: दिल्ली ने जीता टॉस, चेन्नई की पहले बल्लेबाजी

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के 51वें मैच में आज एमएस धोनी (MS Dhoni) की चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच जंग देखने को मिलेगी.

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने टॉस जीता और आज पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया. देखना होगा कि पंत का फैसला उनके फेवर में जाता है या नहीं.

#DelhiCapitals have won the toss and they will bowl first against #CSK .

टॉप पोजीशन के लिए जंग

चेन्नई (CSK) और दिल्ली (DC) दोनों ही फ्रेंचाइजी प्लेऑफ (Playoff) के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, ऐसे में इस मैच किसी भी टीम की हार या जीत से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की टीम अगर ये मैच जीत गई तो वो प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच जाएगी.

चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने आईपीएल 2021 (IPL 2021) में अब तक 12 में से 9 मुकाबले जीते हैं और वो 18 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के भी इतने ही अंक हैं, लेकिन वो रन रेट के मामले में 'येलो आर्मी' से पिछड़ गई है.

Who will be the 4th team to join @ChennaiIPL, @DelhiCapitals & @RCBTweets in the #VIVOIPL Playoffs

A look at the Points Table after Match 49 pic.twitter.com/5fvk7iH8IG

— IndianPremierLeague (@IPL) October 3, 2021