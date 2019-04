IPL 2019: पति बिन्नी के बचाव में एक बार फिर ‘बल्लेबाजी’ करने उतरीं मयंती लैंगर

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पंजाब के हाथों राजस्थान की हार के बाद उसके लिए प्लेऑफ में जाना मुश्किल हो गया है. इस मैच में लंबे समय से अपना फॉर्म तलाश रहे स्टुअर्ट बिन्नी की आतिशी पारी भी टीम को हार से बचा न सकी. इस पारी के बाद एक बार फिर फैंस का ध्यान बिन्नी की ओर गया और वे ट्रोल हो गए. इस पर मयंती लैंगर भी अपने पति के बचाव में आ गईं और ट्रोलर्स को तगड़ा जवाब दिया.

बिन्नी की रही शानदार पारी

इस मैच में पंजाब के बनाए 182 रनों के जवाब का पीछा कर रही थी. राजस्थान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर केवल 170 रन ही बना सकी. बिन्नी ने अपनी छोटी पारी में तीन छक्के और दो चौके लगाते हुए 11 गेंदों पर 33 रनों की अविजित पारी भी टीम को हार से बना सकी. बिन्नी की यह लंबे समय के बाद बढि़या पारी आई थी.

यह भी पढ़ें: Memes: अश्विन से डरे बटलर, स्टुअर्ट बिन्नी का अच्छे खेल ने फैंस का यूं खींचा ध्यान

सीजन की पहली पारी में किया बिन्नी ने कमाल

इस सीजन में बिन्नी की यह पहली पारी थी. पिछले सीजन में बिन्नी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे. बिन्नी की इस पारी पर लोगों ने मीम्स तक बना डाले. एक ट्रोलर ने मयंती पर कमेंट कर डाला कि अब तो शायद मयंती अपनी डीपी सोलो से अपने पति के साथ की तस्वीर से कर देंगी. मंयती ने इस कमेंट का जवाब देने में देर नहीं की.

पहले ही ट्रोल कर रहे थे लोग

उल्लेखनीय है कि मयंती के अपने डीपी पर अपनी सोलो तस्वीर डालने पर लोग ट्रोल करने की कोशिश कर चुके हैं. तब उनसे उनके पति कहां हैं, इस तरह के सवाल पूछे गए थे. मयंती ने बिन्नी की पारी पर अपने उन ट्रोलर्स को बी जवाब दिया था कि उन्हें दुख है कि ट्रोल ने बिन्नी की पंजाब के खिलाफ बेहतरीन पारी को मिस कर दिया.

Sorry that you seemed to have missed #KXIPvRR on @StarSportsIndia you can join us on #MarutiSuzukiCricketLive on SS 1/2/Hindi/HD and of course @hotstartweets Cheers https://t.co/Jv59z4xOXZ

Really Navneet? Considering you don’t have my number you don’t know what the picture actually is but thanks a ton for digging out this one, it’s a super pic https://t.co/kgmgm6qBhT

— Mayanti Langer Binny (@MayantiLanger_B) April 16, 2019