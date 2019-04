पंत की पारी को ट्विटर पर मिली दिग्गजों की तारीफ कहा- वर्ल्ड कप के लिए हैं काबिल खिलाड़ी

नई दिल्लीः इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन 12 के 40वें मैच में राजस्थान और दिल्ली के बीच ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की. पंत की इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम ने अपनी सातवी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही टीम अंकतालिका में भी चेन्नई को पीछे करते हुए पहला स्थान भी हासिल कर लिया. ऋषभ ने अपने इस प्रदर्शन से यह साफ कर दिया की वह दिल्ली के लिए इतने खास बल्लेबाज क्यूं हैं. राजस्थान की जीत की उम्मीद पहले तो शिखर धवन ने धूमिल की फिर बची कुची कसर मध्यक्रम बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पूरी कर दी.

IPL 2019, DCvRR: पंत ने रहाणे के शतक पर पानी फेरा, दिल्ली 6 विकेट की जीत से टॉप पर पहुंचा

ऋषभ पंत ने अपनी इस पारी से आलोचको को करारा जवाब दिया है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया कि उन्हें वर्ल्ड कप टीम में क्यूं चुना जाना चाहिए था और टीम ने क्या मिस कर दिया है. बता दें कि ऋषभ की इस पारी को ट्विटर पर जमकर तारीफ मिली है. बहुत से पूर्व क्रिकेटर्स ने पंत की इस पारी की सराहना की है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णामचारी श्रीकांत ने ऋषभ पंत के लिए लिखा कि आप जन्म से ही एक मैच विनर परसन हैं और आप वर्ल्ड कप टीम में स्थान पाने के लायक हैं. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मैच विनर परसन हर एक मैच में मैच विनिंग पारी नहीं खेल सकते, लेकिन जब भी वे ऐसा परफार्म करते हैं तो लोगों की सांसे रुक जाती हैं.

What a knock by @RishabPant777! You are a born match winner You deserve a place in the word cup! Match winners might not perform every game but when they do they will take your breath away! India will miss your services in England this summer! #IPL2019 #RRvDC

— Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) April 22, 2019