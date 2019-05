VIDEO: IPL में चेन्नई की हार के बाद भी धोनी के साथ हैं फैंस, ऐसे कर रहे हैं पूजा

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण के फाइनल में हुए रोमांचक मुकाबले की किसी को उम्मीद नहीं थी. तमाम उतार चढ़ावों के बाद जीत आखिरी मुंबई की नाम रही वह भी केवल एक ही रन से. इस मैच में दोनों ही टीमों के गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया तो कुछ बल्लेबाजों की बढ़िया बल्लेबाजी भी चर्चा में रही. मैच में चेन्नई की हार से टीम के फैंस में गहरी निराशा छाई. इसके बाद भी किसी को टीम को कप्तान एमएस धोनी से कोई शिकायत नहीं है.

एक रन हार और धोनी की रनआउट ने किया चेन्नई फैंस को निराश

इस मैच में धोनी दो रन बनाकर रनआउट हो गए. उनका रनआउट विवादास्पद रहा. चेन्नई के फैंस थर्जड अंपयार के फैसले से संतुष्ट नहीं दिखे. उन्होंने इस मैच के वीडियो क्लिप को जूम करके शेयर किया और इस फैसले पर सवाल भी उठाए. इसके बाद भी मैच मुंबई की तरफ पूरी तरह नहीं गया. इसमें कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले. रोमांच का आलम यह था को लोग अंतिम ओवरों में धोनी के रन आउट को भूल ही गए थे.

इस तरह हुई धोनी की पूजा

अब मैच खत्म हुए वक्त हो गया है तो धोनी के फैंस ने सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर अपनी फेवरेट टीम और कप्तान को समर्थन जारी रहने के संदेश दिए. इसी कड़ी में एक फैन ने नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वे धोनी की वास्तव में पूजा करता दिख रहा है. इस वीडियो में धोनी की तस्वीर के सामने यह व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा प्रार्थना करता दिख रहा है.

So many emotions,so many moments to linger in mind@msdhoni ‘s one of the best seasons! Played like a champion throughout!

It’s not abt winning always! It’s more abt the process we only lost by a single ball,single run.. that’s ok

ThankU @ChennaiIPL#CSKForever #MSD pic.twitter.com/ppHboYy4bl

— Vignesh Shivan (@VigneshShivN) May 12, 2019