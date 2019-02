ISSF World Cup: 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में क्वालीफाई करने में असफल रहे भारतीय शूटर

नई दिल्ली: भारतीय निशानेबाज सोमवार को यहां आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने में असफल रहे. तीन भारतीय निशानेबाज इस स्पर्धा में दौड़ में थे. दिव्यांश सिंह पंवार, रवि कुमार और दीपक कुमार डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में क्रमश: 12वें, 14वें और 34वें स्थान पर रहे.

अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के सत्र के शुरूआती विश्व कप के पहले दो दिन में भारत ने सफलतायें हासिल की थी जिसमें अपूर्वी चंदेला ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में और सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकार्ड के साथ स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले थे.

विश्व कप पदकधारी रवि ने क्वालीफिकेशन में 627 अंक का स्कोर बनाया जबकि दीपक ने 624.3 जबकि दिव्यांश ने 627.2 अंक का स्कोर बनाया.

