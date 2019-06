पिता के निधन के बावजूद देश के लिए खेली हॉकी, जीतकर लौटी तो मां ने लगाया गले

नई दिल्ली: भारतीय हॉकी टीम की 19 साल की महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी लालरेमसियामी एफआईएच सीरीज में जापान को हरा कर मंगलवार को अपने गांव कोलासिब पहुंची. आपको बता दें, लालरेमसियामी के पिता की मृत्यु पिछले शुक्रवार यानी 21 जून को हुई थी लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में लालरेमसियामी ने अपनी टीम का साथ देने और गेम खेलने का फैसला किया था. जिस कारण वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाई थी.

अपने इस फैसले के बाद से ही लालरेमसियामी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही हैं और लोग उनके इस कदम की काफी सरहाना कर रहे हैं. लालरेमसियामी का अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल न होकर गेम खेलने का फैसला लोगों के लिए एक मिसाल बन गया. लालरेमसियामी के पिता की मौत शुक्रवार को हार्ट अटैक के कारण हुई थी. हालांकि, ऐसी स्थिति में भी लालरेमसियामी ने टीम को छोड़कर वापस न जाने का फैसला लिया.

Mizoram: Lalremsiami, a member of Indian women's team which won FIH Series Finals hockey tournament in Hiroshima on Sunday, was received at her village in Kolasib dist, y'day. Lalremsiami lost her father to heart attack on Friday but stayed with her team to play finals on Sunday. pic.twitter.com/fTcvyN8ToX

