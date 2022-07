Jio-Airtel-MTNL से बेहतर और किफायती इंटरनेट सर्विसेज देते हैं ये Plan! जानिए Benefits

Best Broadband Plans apart from Jio Airtel MTNL: इंटरनेट का इस्तेमाल आज के समय में हर चीज के लिए, हर समय किया जाता है. ऐसे में सिर्फ मोबाइल डेटा से काम चलाना काफी मुश्किल होता है और इसलिए लोगों की यह कोशिश रहती है कि वो अपने घर में वाईफाई यानी ब्रॉडबैंड सेवाओं का इस्तेमाल करें. आमतौर पर रिलायंस जियो (Reliance Jio), एयरटेल (Airtel) और एमटीएनएल (MTNL) जैसी कंपनियों के प्लान्स खरीदे जाते हैं लेकिन आज हम आपको कुछ दूसरी कंपनियों के, किफायती और अच्छे ब्रॉडबैंड प्लान्स के ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. ये प्लान्स सस्ते होने के साथ-साथ अच्छा इंटरनेट भी प्रदान करते हैं. आइए मेनस्ट्रीम कंपनियों से हटकर, कुछ कम लोकप्रिय कंपनियों के बेस्ट ब्रॉडबैंड प्लान्स के बारे में जानते हैं..

Netplus का 200Mbps वाला प्लान

ISP Netplus एक ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है जिसका इस्तेमाल पूरे देश में तो नहीं पर कुछ उत्तरी प्रदेशों में किया जा सकता है. आपको बता दें कि हम यहां Netplus के जिस प्लान की बात कर रहे हैं, उसकी कीमत 999 रुपये प्रति माह है और इसमें आपको 200Mbps की स्पीड पर, अनलिमिटेड इंटरनेट दिया जा रहा है. ये प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है और इसमें आपको Zee5 Premium, Voot Select और EROS Now या फिर Amazon Prime Video, इन दोनों में किसी एक का ओटीटी एक्सेस भी दिया जा रहा है.

Hathway का 200Mbps वाला प्लान

यहां भी हम 200Mbps की स्पीड पर मिलने वाले इंटरनेट की बात कर रहे हैं. ये प्लान Hathway की तरफ से ऑफर किया जा रह है जिसमें तीन महीनों के लिए आपको 2997 रुपये देने होंगे. इस प्लान को छह महीनों के लिए लेने पर आपको 5,994 रुपये देने होंगे और 11,988 रुपये देकर आप इस प्लान का फायदा पूरे एक साल तक उठा सकते हैं. अनलिमिटेड इंटरनेट वाले इस प्लान को कुछ ही शहरों में खरीदा जा सकता है और आपको बता दें कि ये कंपनी मुंबई में बेस्ड है.

Alliance Broadband का 150Mbps वाला प्लान

Alliance Broadband के 'क्रूज' प्लान की यहां बात की जा रही है जिसमें आपको एक हजार रुपये महीने के हिसाब से 150Mbps की स्पीड पर अनलिमिटेड इंटरनेट दिया जा रहा है. इस प्लान में इंटरनेट के साथ-साथ तीन महीनों के लिए Amazon Prime Video की मेंबरशिप और Eros Now, Zee5 Premium और SonyLIV आदि का एक्सेस भी दिया जा रहा है. आपको बता दें कि इस प्लान का फायदा उठाने के लिए आपको छह महीनों का पेमेंट पहले ही करना होगा.

Connect Broadband का 100Mbps वाला प्लान

आपको हमने जीतने भी ऑप्शन्स बताए हैं, उनमें ये प्लान सबसे कम इंटरनेट स्पीड के साथ आता है. Connect Broadband के इस प्लान का फायदा उठाने के लिए आपको पंजाब, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर का निवासी होना चाहिए. इस 100Mbps की स्पीड वाले प्लान में आपको हर महीने के लिए 1,301 रुपये देने होंगे और इसमें आपको लिमिटलेस डेटा और फ्री लोकल और एसटीडी कॉल्स की सुविधा मिलेगी. इस प्लान में Eros Now और Zee5 Premium जैसे आठ ओटीटी चैनल्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आर साथ में 1500 मिनट की फ्री आईएसडी कॉलिंग भी दी जाएगी.

