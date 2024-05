अब Play Store पर करवाएं किसी और से पेमेंट, Google ला रहा खास फीचर, कैसे करेगा काम

Google New Feature: गूगल अपने Play Store पर अब एक नया फीचर पेश कर रहा है. यह फीचर यूजर्स को किसी और व्यक्ति से किसी ऐप या इन-ऐप खरीदारी का पेमेंट करने के लिए पूछने की सुविधा देता है. एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये फीच किसी भी ऐसे ऐप के साथ काम कर सकता है, जो गूगल प्ले स्टोर के इन-ऐप पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है. आसान भाषा में कहें तो आप किसी भी पेड ऐप या इन-ऐप खरीदारी के लिए पेमेंट किसी और से करवा सकते हैं. आइए आपको इस फीचर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

कैसे यूज कर पाएंगे ये फीचर

रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर पर 'ask someone else to pay for this item' का एक बटन मिलेगा, जिससे वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये फीचर काम कैसे करेगा?

जब आप किसी पेड ऐप या इन-ऐप खरीदारी के लिए पेमेंट कराने के लिए किसी और की मदद लेना चाहते हैं, तो आपको बस उस ऐप के पेमेंट पेज पर "ask someone else to pay for this item" वाला बटन ढूंढना होगा. इस बटन को दबाने पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें ये बताया जाएगा कि पेमेंट करने वाले व्यक्ति को आपका पूरा ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए. साथ ही ये बटन दबाने पर एक पेमेंट लिंक भी बन जाएगा. इस लिंक को आप उस शख्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे आप पेमेंट करवाना चाहते हैं.

लिंक के साथ मिलेगा मैसेज

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये पेमेंट लिंक अपने साथ में एक छोटा सा मैसेज भी ले जाएगा, जिसमें उस ऐप या चीज का नाम होगा जिसे आप खरीदना चाहते हैं और उसकी कीमत भी लिखी होगी. इस पेमेंट लिंक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करके 24 घंटे के अंदर पेमेंट कर सकता है. 24 घंटे के बाद ये लिंक अपने आप खत्म हो जाएगा.

कब आएगा यह फीचर?

रिपोर्ट के मुताबिक Google Play Store पर आने वाला यह बटन सबसे पहले भारतीय यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा. हालांकि, यह नहीं बताया गया कि यह फीचर कब शुरू किया जाएगा. साथ ही इस बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि यह फीचर अन्य देशों में लागू किया जाएगा या नहीं.