Wifi स्पीड Boost कर देगा ये छोटा सा डिवाइस, मिनटों में डाउनलोड होंगी Heavy Files

Boost wifi speed by using this wifi extender device: वाईफाई लगवाने के बावजूद भी आपको अगर स्लो इंटरनेट स्पीड का सामना करना पड़ता है तो ये एक घाटे का सौदा ही साबित होता है. आपको बता दें कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिनकी इंटरनेट स्पीड इतनी कम होती है कि आप अपना जरूरी काम करते समय या फिर डाउनलोडिंग करते समय परेशान हो जाते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए आज हम आपको एक तरकीब बताने जा रहे हैं जो सच में काम करती है. दरअसल हम आपके लिए एक ऐसा डिवाइस लेकर आए हैं जो इंटरनेट की स्पीड को मिनटों में काफी तेज कर देता है और आपके काम के बीच में कोई भी रुकावट नहीं आती है.

दरअसल जिस डिवाइस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई हैवी ड्यूटी डिवाइस नहीं है बल्कि ये एक ब्रॉडबैंड जितना छोटा डिवाइस है जो आसानी से आपके घर के पावर सॉकेट में फिट हो जाता है. एक बार आपने इसे इस्तेमाल कर लिया तो आपको मिनटों में ही खराब इंटरनेट स्पीड और अच्छी इंटरनेट स्पीड के बीच आसानी से फर्क दिख जाएगा.

कौन सा है ये डिवाइस

जिस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं उसे वाईफाई एक्सटेंडर कहते हैं. दरअसल ये डिवाइस वाईफाई की स्पीड और रेंज बढ़ाने का काम करता है और मिनटों में ही अपना काम कर देता है. इस डिवाइस को आपको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि बस पावर में प्लग इन करके ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैसे करता है काम और कितनी है कीमत

अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है तो इसे चलाने के लिए आपको बस अपने घर का वो स्थान ढूंढ़ना होता है जहां पर वाईफाई का सिग्नल नहीं आता है, इसके बाद आपको इस डिवाइस को पास के ही पावर पॉइंट में प्लग इन कर देना है. इसके बाद स्विच ऑन करते ही आपको तगड़ी इंटरनेट स्पीड मिलने लगती है. अगर आपको अभी तक इस डिवाइस के बारे में नहीं पता था तो अब आप भी इसे यूज कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो. ये आसानी से 1000 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच खरीदा जा सकता है.

