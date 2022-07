iPhone के App Store पर मौजूद ये Apps हैं बेहद खतरनाक! खाली कर सकते हैं आपका बैंक अकाउंट

iPhone Apps to Never Download from App Store: आज के समय में स्मार्टफोन तो लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है और फोन को यूज करने के लिए कई स्मार्टफोन ऐप्स भी डाउनलोड किए जाते हैं. हम सभी लोगों को यह सलाह दी जाती है कि हमें अपने स्मार्टफोन या iPhone में सिर्फ गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करने चाहिए. अगर आप एक iPhone यूजर हैं तो हमारे पास आपके लिए एक चेतावनी है. आज हम आपको कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो ऐप स्टोर (App Store) पर उपलब्ध तो हैं लेकिन इन्हें आपको अपने फोन में कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए. आपको बता दें कि ये ऐप्स आपके फोन से डेटा के साथ-साथ आपके पैसे भी चुरा रहे हैं. आइए जानते हैं कि ये ऐप्स कौन से हैं..

Apple के App Store पर हैं स्कैम ऐप्स

आपको शायद यह पता होगा कि ऐप्पल (Apple) अपने यूजर्स को किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म से ऐप्स डाउनलोड करने की अनुमति नहीं देता है और यूजर्स के पास सिर्फ ऐप स्टोर (App Store) से ऐप्स डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है. लेकिन सावधान हो जाएं क्योंकि ऐप स्टोर पर भी लगभग 84 ऐसे स्कैम ऐप्स (Scam Apps) हैं जो हर साल यूजर्स से लाखों रुपये चुरा रहे हैं. इन ऐप्स को अभी भी ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

कभी न डाउनलोड करें ये Apps

अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्कैम ऐप्स कौन से हैं और आपको कैसे पता चल सकता है कि इन्हें आपको डाउनलोड नहीं करना है तो हम आपको बता दें कि इन स्कैम ऐप्स को फ्लीसवेयर (Fleecewear) कहते हैं. ये आमतौर पर वर्चुअल म्यूजिकल टूल्स जैसे एंटरटेनमेंट ऐप्स हो सकते हैं, भविष्य बताने वाले ऐप्स हो सकते हैं, कैलक्यूलेटर और फ्लैशलाइट जैसे यूटिलिटी ऐप्स, वॉल्यूम बूस्टर्स और वॉलपेपर ऐप्स और क्विज गेम ऐप्स होते हैं.

नामों की बात करें तो इन खतरनाक ऐप्स में Frames- Picture Collage Maker, Facelab- Face Editor & Beauty, Nebula- Horoscope & Astrology, FLMX- Video Editor, Stickerfy- Sticker Maker, Pixomatic- Background Eraser, Music Zen- Relaxing Sounds, Jigsaw Puzzle- Brain Games, Mood Balance- Self Care Tracker, Dazzle- Insta Stories Editor, Life Palmistry, Facetory- Face Yoga and Exercise, Hyper Cleaner- Clean Phone, Scanner App- Scan & Sign PDF और iWidgets Pro- Custom Widgets ऐसे नाम शामिल हैं.

कैसे काम करते हैं ये खतरनाक ऐप्स

VPNcheck के हिसाब से ये फ्लीसवेयर ऐप्स iPhone यूजर्स को कुछ समय का फ्री ट्रायल ऑफर करते हैं. इन ट्रायल्स में ही कुछ छिपे हुए कॉस्ट्स होते हैं जिनकी वजह से यूजर्स के पैसे चोरी होते हैं. अगर आप इन ऐप्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप इनसे निकल नहीं पाते हैं और उसे कैंसल करना काफी मुश्किल होता है. अनइंस्टॉल करने के बाद भी कभी-कभी ये ऐप्स बिलिंग करते रहते हैं. इनका यह दावा रहता है कि इन्हें Apple नए रेकमेंड किया है जबकि ऐसा असल में होता नहीं है.

आपको बता दें कि इन ऐप्स के खिलाफ Apple ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है और इसलिए यूजर्स को खुद सतर्क और सावधान रहना होगा.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.