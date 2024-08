'Pan Card अपडेट करें नहीं तो, 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा आपका बैक अकाउंट...' इस मैसेज ने मचाया हड़कंप

एक फेक SMS मैसेज फैलाया जा रहा है, जो भारत पोस्ट से होने का दावा कर रहा है. मैसेज यूजर्स से अपने पैन कार्ड डिटेल्स अपडेट करने का अनुरोध करता है. पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया है कि भारत पोस्ट से होने का दावा करने वाला कोई भी मैसेज फेक है. पीआईबी फैक्ट चेक ने X पर अपनी पोस्ट में पुष्टि की है कि यह एक फेक मैसेज है और यूजर्स को जागरूक रहने के लिए कहा है.

पोस्ट शेयर कर बताया फेक

X पर शेयर की गई पोस्ट में लिखा है, 'दावा: ग्राहक का भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट 24 घंटों के भीतर ब्लॉक हो जाएगा यदि उनका पैन कार्ड अपडेट नहीं किया जाता है. यह दावा #Fake है. @IndiaPostOffice कभी भी ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजता है. कभी भी अपने व्यक्तिगत और बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर न करें.'

Claim: The customer's India Post Payments bank account will be blocked within 24 hours if their Pan card is not updated. #PIBFactCheck:

This claim is #Fake

@IndiaPostOffice never sends any such messages

Never share your personal & bank details with anyone pic.twitter.com/EgLaXXarOw

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 19, 2024