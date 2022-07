अब रिपेयर के लिए Smartphone देते समय सेफ रहेंगी आपकी पर्सनल तस्वीरें! बस करना होगा ये काम

Samsung Repair Mode to keep Photos Safe during Smartphone Repair: स्मार्टफोन तो आज के समय में सभी इस्तेमाल करते हैं और कभी न कभी ऐसा होता ही है कि आपका फोन खराब हो जाए. ऐसे में, अगर आप अपना फोन किसी दुकान पर रिपेयर कराने के लिए देते हैं तो ये चिंता जरूर होती है कि फोन में सेव की गई पर्सनल तस्वीरें, वीडियोज और डॉक्यूमेंट्स का कहीं गलत इस्तेमाल न हो जाए. आपको बता दें कि आपकी इस चिंता को स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग (Samsung) ने दूर करने का इंतजाम कर दिया है. सैमसंग एक नया फीचर, 'सैमसंग रिपेयर मोड' (Samsung Repair Mode) लेकर आया है जो आपकी मीडिया फाइल्स को बिल्कुल सेफ रखेगा. आइए इस मोड के बारे में सबकुछ जानते हैं..

Samsung लेकर आ रहा खास Repair Mode

अगर आप सोच रहे हैं कि ये रिपेयर मोड (Repair Mode) क्या है और किस तरह काम करता है तो आइए डिटेल में आपको इस बारे में बताते हैं. सैम मोबाइल (Sam Mobile) की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग (Samsung) अपने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक नए प्राइवेसी फीचर पर काम कर रहा है जिसका नाम रिपेयर मोड (Repair Mode) है. इसे सबसे पहले सैमसंग की कोरियन वेबसाइट पर देखा गया है.

कैसे काम करेगा ये फीचर

आपको बताते हैं कि सैमसंग का यह नया रिपेयर मोड (Repair Mode) किस तरह काम करता है. इस मोड को ऑन करने से जो लोग आपका फोन ठीक करेंगे, उन्हें आपके स्मार्टफोन की लिमिटेड एक्सेस दी जाएगी. इस मोड को ऑन करने के बाद आपकी तस्वीरें, मैसेज और अकाउंट, सभी कुछ फोन ठीक करने वाले इंसान से छुप जाएगा. इस तरह, वो आपके फोन के कंटेन्ट को मिसयूज नहीं कर सकेंगे. इस मोड को स्मार्टफोन की सेटिंग्स में 'बैटरी एंड डिवाइस केयर' ऑप्शन में जाकर ऑन कर सकते हैं.

आपको बता दें कि फिलहाल इस मोड को Samsung Galaxy S21 Series के लिए जारी किया जा रहा है लेकिन आने वाले समय में और भी मॉडल्स के लिए ये फीचर रोलआउट कर दिया जाएगा.

