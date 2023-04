Washing Machine Tips: घर में भूलकर भी इस जगह पर न रखें वॉशिंग मशीन, खस्ता हो जाएगी हालत

Where Not to Place Washing Machine: टीवी और फ्रिज की तरह अब ये भी भारतीय घरों का जरूरी हिस्सा बन चुकी है. लेकिन वॉशिंग मशीन से जुड़ी कुछ गलतियां अकसर लोग कर बैठते हैं, जिनका बाद में उनको खामियाजा उठाना पड़ता है. आज हम आपको बता रहे हैं कि घर में कहां वॉशिंग मशीन रखनी चाहिए, ताकि वह ज्यादा वक्त तक चले.