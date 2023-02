Hair Care Tips: डैंड्रफ से पाना है छुटकारा? कपूर करेगा आपकी मदद, ये है लगाने का सही तरीका

How To Get Rid Of Dandruff: जब आप अपने बालों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं तो इससे बालों से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं. इन समस्याओं में डैंड्रफ की दिक्कत सबसे बड़ी है. ऐसा इसलिए क्योंकि डैंड्रफ आपको कई तरह से नुकसान पहुंचाता है.यह हेयर फॉल से लेकर बालों को पतला भी बनाता है. इतना ही नहीं स्कैल्प में खुजली होने का भी यह एक बड़ा कारण है.इसकी वजह से कभी-भी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको ऐसा देसी तरीका बताएंगे जिसको अपनाने से आप डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

कपूर से डैंड्रफ हटने के तरीके-

तेल में मिलाकर लगाएं-

यह बालों में कपूर लगाने का सबसे आसान तरीका है .इसके लिए आप सरसो, नारियल तेल या जैतून किसी भी हेयर ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं.इसको लगाने के लिएएक बर्तन में गैस पर थोड़ा गर्म होने के लिये रख देना है. अब इसमें कपूर की 2 गोली पीसकर डालें और अच्छी तरह से घुलने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें. तेल को ठंडा होने दे और जब गुनगुना रह जाए तो इसे स्कैल्प में लगाकर अच्छी तरह से मसाज करें.अब इसे रातभर के लिए छोड़ दें.अब सुबह धो लें.

नींबू के रस में कपूर मिलाएं-

नींबू विटामिन सी और साइट्रिक एसिड से भरपूर होता है. जिससे यह डैंड्रफ हटाने में बहुत प्रभावी है. इसके लिए आपको तेल में कपूर डालकर गर्म करना है और घुल जाने के बाद इसमें 2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं. इस मिश्रण को स्कैल्प और बालों में अच्छी लगाएं. स्कैल्प की मालिश जरूर करें. अब इसे रात भर के लिए छोड़ डे फिर सुबह हेयर वॉश कर लें. ऐसा करने से डैंड्रफ की समस्या से चुटकारा पा सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)