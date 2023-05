Milk In Summers: गर्मियों में क्या आप भी पीते हैं हल्दी वाला दूध? जानें इस ड्रिंक से जुड़े फैक्ट्स

Milk And Turmeric In Summers: दूध को पूर्ण आहार माना गया है. वहीं इसे पीने से शरीर की लगभग सभी समस्याएं दूर होती हैं. आपने सुना होगा कि सर्दियों में डॉक्टर खासकर दूध में हल्दी मिलाकर पीने की सलाह देते हैं. दूध और हल्दी का कॉम्बिनेशन शरीर के लिए काफी गुणकारी होता है. सर्दियों में इसे पीने से बॉडी में ताकत के साथ गरमाहट बनी रहती है. दरअसल, हल्दी कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है. ये एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ ही बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को रोकने में मदद करती है. हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जो एक पॉवरफुल एंटीऑक्सीडेंट है.

इतना ही नहीं सर्दियों में खांसी, जुकाम, बुखार, सर्दी या बदन दर्द से निजात के लिए भी हल्दी-दूध का सेवन करने की सलाह दी जाती है. लेकिन गर्मियों में हल्दी-दूध पीना सेहत के लिए कितना लाभदायक हो सकता है, ये आज हम इस आर्टिकल में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि इस सीजन में हल्दी-दूध अगर आप पीते हैं, तो कितनी मात्रा में पीना चाहिए...

गर्मियों में हल्दी दूध पीने के फायदे (Benefits Of Turmeric-Milk)

अभी तक आपने हल्दी दूध पीने के कई फायदे सुने होंगे. लेकिन हल्दी की तासीर गर्म होती है, इसके सेवन से शरीर में गरमाहट पैदा होती है, इसलिए लोग इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, कि गर्मियों में इसका कितनी मात्रा और किस तरह से करना चाहिए. आयुर्वेद के अनुसार, स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए हल्दी-दूध पीने से व्यक्ति का डाइजेशन सही रहती है, साथ ही बदतले मौसम में बुखार और इंफेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है. हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि हल्दी के अधिक सेवन से शरीर में वात, पित्त और कफ के बीच का बैलेंस बना रहता है.

गर्मियों में हल्दी-दूध पीना कितना सही है? (How Much Turmeric-Milk In Summers Good For Health)

अगर आपके मन में ये शंका है कि गर्मियों में हल्दी वाला दूध पीने से सेहत को नुकसान हो सकता है, तो बता दें, आप इसे किसी भी मौसम में पी सकते हैं. हालांकि इस दूध का सेवन करते समय आपको इसकी सही मात्रा का ध्यान रखना होगा. क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा हल्दी का सेवन करते हैं, तो इससे भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है.

एक दिन में कितना हल्दी-दूध पीना सही?

गर्मियों में अगर आप हल्दी-दूध का सेवन करते हैं, तो रात में एक ग्लास दूध के साथ आधी चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं. हल्दी की इतनी मात्रा आपके सेहत के लिए काफी होगी.

