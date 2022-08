Eyebrows: ऑलिव ऑयल से बढ़ाएं आइब्रो की ग्रोथ, इस तरह से करें इस्तेमाल

How To Grow Eyebrows With Olive Oil: चेहरे की खूबसूरती न सिर्फ स्किन से होती है बल्कि आइब्रो और पलकों का सही शेप होने से भी खूबसूरती निखरती है. खासतौर पर अगर आपकी आइब्रो मोटी होती है तो आपका लुक काफी अच्छा हो सकता है.वहीं कई लोगों की आइब्रो काफी ज्यादा पतली होती है. ऐसे में वह अपनी आइब्रो को मोटा करने के लिए तरह-तरह के महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. इन प्रोडक्ट्स से आइब्रो को नुकसान होने की संभावना हो सकती है.वहीं अगर आप अपनी आइब्रो को नैचुरल तरीके से मोटा और घना करना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप अपनी आइब्रो की ग्रोथ को कैसे बेहतर कर सकते हैं?

आइब्रो पर ऑलिव ऑयल का इस तरह करें इस्तेमाल-

ऑलिव ऑयल और टी ट्री ऑयल-

टी ट्री ऑयल और ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से आइब्रो की ग्रोथ को बेहतर किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल करने के लिए 2 बूंद नारियल तेल, 2 बूंद नारियल तेल, 2 बूंद ऑलिव और 2 बूंड कैस्टर ऑयल मिक्स करें. अब इसे अपनी हथेली पर रखकर अपनी आइब्रो पर लगाएं. रात में सोने से पहले इस तेल का इस्तेमाल करने से आइब्रो की ग्रोथ अच्छी की जा सकती है.

ऑलिव ऑयल और प्याज का रस-

प्याड के रस से आइब्रो की ग्रोथ और अन्य परेशानी कम की जा सकती है. इसका इस्तेमा करने के लिए 2 से 3 बूंदे प्याद का रस लें. इसके बाद इसमें ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब इसे अपनी आइब्रो पर लगाएं. इससे आइब्रो की ग्रोत अच्छी की जा सकती है.

ऑलिव ऑयल और शहद-

शहद और ऑलिव ऑयल आइब्रो की ग्रोथ को बढ़ाने में असरदार हो सकती है. इसका इस्तेमाल करने के लिए शहद और ऑलिव ऑयल को बराबर मात्रा में मिक्स करके इसे आइब्रो पर लगाएं. अब 20 मिनट बाद आइब्रो को धो लें. ऐसा करने से आइब्रो की ग्रोथ अच्छी होगी.

