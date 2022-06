Body Detox: ये संकेत बताते हैं कि बॉडी को है डिटॉक्स की जरूरत, ना करें इग्नोर

Singh That Your Body Needs Detox: शरीर की अंदरूनी सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी कि शरीर की बाहरी सफाई. शरीर में जमा गंदगी भी कई गंभीर समस्याओं को उत्पन कर सकती है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर में जमा गंदगी को साफ करना जरूरी है। जंक फूड,पर्याप्त पानी न पीना, व्यायाम न करना, बराबर आहार न लेना जैसी कई बुरी आदतें शरीर में गंदगी का कारण बनती हैं. बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि शरीर को क्यों डिटॉक्स करे? या इसे कौन से समय पर हमारे शरीर को डिटॉक्स करना ज़रूरी हैं? जब आपके शरीर में ज़हरीले पदार्थों की अधिकता होती है, तो आपका शरीर इसका संकेत देता है। ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि आपको अपनी बॉडी को कब डिटॉक्स करना चाहिए?

मुंह और शरीर की गंध

यदि आपके मुंह से बदबू आ रही है या शरीर के पसीने से गंध आ रही है, तो एक महान कारण आपके शरीर में मौजूद गंदगी को संकेत दे रहा हैं. जब आपके शरीर में बहुत सारे ज़हरीले पदार्थ एकत्र हो जाते हैं, तो आपका शरीर अधिक पसीना बहाता हैं. उसी समय आपकी सांस भी बदबूदार हो जाती हैं. यदि आप भी अक्सर इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपके शरीर को अब डिटॉक्स करने को ज़रूरत हैं.

अगर आपका पेट खराब है

लोग पेट फूलना, अपच, पेट और कब्ज, आदि जैसी समस्याओं से परेशान हैं. लेकिन यह एक संकेत हो सकता है कि आपको डिटॉक्स की आवश्यकता है. क्योंकि आंतों में संग्रहीत गंदगी और विषाक्त पदार्थ आपके पाचन को खराब करते हैं और पेट की समस्याओं का कारण बनते हैं. यदि आपका पेट खराब है या कई बार पाचन समस्याओं का सामना करता है, तो आपको अपने शरीर को डिटॉक्स करना होगा.

शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है

यह समस्या महिलाओं के साथ अधिक है. महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि मूड की स्विंग, चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना क्योंकि जब शरीर में ज़हरीले पदार्थ बढ़ते हैं, तो यह उनके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है. शरीर में हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने के लिए, एक मज़बूत मेटाबॉलिज्म होना बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए, शरीर में हार्मोन के संतुलन के लिए, शरीर को डिटॉक्स करना ज़रूरी हैं.

चेहरे पर मुंहासे और धब्बे

अधिकांश त्वचा की समस्याएं शरीर में गंदगी के कारण होती हैं. आप के रक्त को भी अशुद्ध कर देती हैं. त्वचा के चकत्ते, मुंहासे , धब्बे और किले जैसी समस्याएं इसके कारण हैं. इसके अलावा, हार्मोन के असंतुलन के कारण, त्वचा की कई समस्याएं हैं, ऐसें यदि आप भी त्वचा की समस्याओं का सामना करते हैं, तो यह शरीर को डिटॉक्स करने का समय है.

