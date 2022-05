Health Care Tips: दौड़ने के बाद होता है पैरों में दर्द? तो इस तरह से करें दूर

Tips To Get Rid Of Foot Pain: जब आप तेज दौड़ते हैं ऐसे में आपके पैरों में दर्द होने लगता है. इस दर्द में काफी परेशानी झेलनी पड़ जाती है. कुछ उपाए अपना सकते हैं जिनकी मदद से आप इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं.