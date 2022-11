Sour Belching: खट्टी डकार आने से हैं परेशान? इन 5 चीजों का करें सेवन, मिलेगी राहत

What to do in case of sour belching: खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को डकार आती है. वैसे तो यह सामान्य प्रतिक्रिया है. लेकिन यह डकार आपको तब परेशान करती है जब खट्टी डकार आने लगे. खट्टी डकार आने से आपका खाना खाने का मन भी नहीं करता है. साथ ही सीने में जलन, गले में चुभन जैसी समस्या होती है. वहीं खट्टी डकार आने पर मसालेदार चीजों को खाने से बेहतर है कि कुछ सै चीजों का सेवन करें जिससे यह परेशानी कम हो सके. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि खट्टी डकार आने पर आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए?

खट्टी डकार आने पर इन चीजों का करें सेवन-

अदरक (Ginger)-

खट्टी डकार की परेशानी होने पर अदरक का सेवन करें. अदरक का सेवन करने से डकार आने की परेशानी कम की जा सकती है. बता दें यह एक नैचुरल तरीका है जो आपको परेशानी को कम कर सकता है. इसलिए अगर आप खट्टी डकार से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रोजाना अदरक चबाएं.

पुदीना (Peppermint)-

खाने में पुदीना शामिल करने से खट्टी डकार की परेशानी को कम किया जा सकता है. इसके अलावा यह पेट में दर्द और सीने में जलन की समस्या को भी कम कर सकता है. वहीं बता दें अगर आप पेट को शांत करना चाहते हैं तो पुदीने की चाय का सेवन कर सकते हैं. इससे खट्टी डकार की परेशानी कम होगी.

मुलेठी (Muleti)-

मुलेठी पेट की कोशिकाओं के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यह पेट के लिए एक सुरक्षात्मक परत की तरह कार्य करता है. बता दें मुलेठी को चबाने से आप खट्टी डकार को कंट्रोल कर सकते हैं.

दूध (Milk) का सेवन-

खट्टी डकार की समस्या को दूर करने के लिए दूध का सेवन करें. दूध का सेवन करने के लिए शरीर का पीएच लेवल कंट्रोल होता हैजिससे खट्टी डकार की परेशानी दूर होती है.

