Weight Loss Tips: रोजाना 5 मिनट करें ये वर्कआउट, 10 दिनों में बेली फैट होगा गायब

How To Lose Belly Fat: आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है. वहीं पेट की चर्बी आपके शेप को खराब करने का काम करती है.जी हां बेली फैट कम करना बहुत ही मुश्किल होता है.बेली फैट को कम करने के लिए आपको फिटनेस रूटीन फॉलो करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. ऐसे में अगर आप भी बेली फैट से परेशान हैं तो आपको कुछ वर्कआउट करना चाहिए. इन वर्कआउट की मदद से आप बेली फैट से छुटकारा पा सकते हैं.चलिए जानते हैं कि आप बेली फैट कम करने के लिए किन वर्कआउट की मदद ले सकते हैं?

बेली फैट कम करने के लिए करें ये वर्कआउट-

फ्लटर किक्स (Flutter Kicks)

फ्लटर किक्स पेट की चर्बी को कम करने वाली सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक है. यह आपकी लोअर मसल्स को भी मजबूत बनाती है.इसको करने के लिए आप सबसे पहले मैट पर पीठ के बल लेट जाएं. अब हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख लें. इसके बाद दाहिने पैर को हिप्स की ऊंचाी से थोड़ा पीछे जमीन पर उठाएं औप बाएं पैर को उठाएं ताकि यह फर्श से कुछ इंच दूर रहे. लेकिन ध्यान रहे कि पीठ जमीन पर होनी चाहिए.5 सेकंड के लिए इस पोजीशन में रहें फिर फ्लटर किक मोशन बनाने के लिए पैरों की पोजीशन को बदलें. इस वर्कआउट को रोजाना 10 मिनट करने से आप बेली फैट से छुटकारा पा सकते हैं.

अप और डाउन प्लैंक (UP And Down Plank)

अप और डाउन प्लैंक वर्कआउट करने से आपके कंधे मजबूत होते हैं. यह एक्सरसाइज करने से पोश्चर को बेहतर करने में मदद मिलती है. इसके अलावा यह एक्सरसाइज करने से आप बेली फैट से भी छुटकारा पा सकते हैं.इसको करने के लिए कलाई को अपने कंधों के नीचे और अपने पैरों को अलग रखें. बाईं बाजु को मोड़े और बाईं कोहनी को मैट पर रखें.अब दाईं बाजु को मोड़कर अपनी दाईं कोहनी को मैट पर रखें . साइडड्स को स्विच करें और नीचे मूवमेंट को फिर से दोहराएं जब तक एक सेट पूरा न हो जाए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

