Acidity Problem: शादी में मसालेदार खाना खाने से हो गई है एसिडिटी? इन ड्रिंक्स का करें सेवन, तुरंत मिलेगा आराम

What To Drink For Acid Reflux: शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में कई बार हम जरूरत से ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना खा लेते हैं. जिसकी वजह से पेट में जलन की समस्या हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी जलन और एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं तो आप कुछ ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं. जी हां इन घरेलू ड्रिंक्स का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि एसिडिटी और पेट की जलन दूर करने के लिए आप किन ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं?

एसिडिटी दूर करने के लिए इन ड्रिंक्स का करें सेवन-

जीरा पानी (cumin water)-

पेट की जलन शांत करने के लिए जीरा पानी बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक है. ऐसा इसलिए क्योंकि जीरे में मौजू फाइबर और मिनरल्स पाचन तंत्र को सुधारने का काम करते हैं. इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और पेट में होने वाले दर्द से भी छुटकारा मिलता है. इसके लिए आप पानी में एक चम्मच जीरा उबाले और उसे छानकर पी लें.

सौंफ का पानी (Fennel water)-

पेट की जलन, डायरिया जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए आप सौंफ का पानी पी सकते हैं. इसके लिए आप सौँफ के कुछ दाने हाथ में लेकर उसे कच्चा भुन ले और उसे पानी में डालकर रातभर के लिए छोड़ दें सुबह उठकर उस पानी को छानकर पी लें ऐसा करने से आपको पेट की जलन से छुटकारा मिल सकता है.

एलोवेरा जूस (Aloe vera juice)-

एलोवेरा जूस में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर पेट की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं, इसका जूस पीने से पेट की जलन और दर्द होनों से ही आराम मिलता है,इसके अलावा आप नारियल का पानी भी पी सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)