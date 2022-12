Fitness Diet: Akshay Kumar जैसी फिट बॉडी के मालिक बनने की ख्वाहिश है, तो ट्राई करें ये प्रोटीन स्नैक

How To Make Moong Dal Toast: दाल भारत के ट्रेडिशनल आहार में से एक है। इसलिए आपको भारत में दाल की कई वैराइटीज आसानी से देखने को मिल जाती हैं जैसे- चना दाल, अरहर दाल, मसूर दाल या मूंग दाल आदि। मूंग दाल प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सॉर्स होती है। इसलिए मूंग दाल को लोग अंकुरित करके चाट, तरीदार दाल या नमकीन के तौर पर खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने मूंग दाल के टोस्ट बनाकर खाएं हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए मूंग दाल के टोस्ट बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो रिच प्रोटीनयुक्त मूंग दाल के टोस्ट एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। मूंग दाल टोस्ट नाश्ते में खाकर आपको पूरे दिन भरपूर एनर्जी प्रदान होती है। इसके साथ ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे भी इनको पेटभर खाते हैं, तो चलिए जानते हैं मूंग दाल टोस्ट (How To Make Moong Dal Toast) बनाने की विधि-

मूंग दाल टोस्ट बनाने की आवश्यक सामग्री-

मूंग दाल 1 कप

पत्ता गोभी आधा कप बारीक कटी

गाजर आधा कप कद्दूकस की हुई

धनिया पत्ती बारीक कटी हुई

अदरक का पेस्ट

स्वादानुसार नमक

काली मिर्च स्वादानुसार पिसी

हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच



हींग आधा छोटा चम्मच

बेकिंग सोडा एक चुटकी

ब्रेड स्लाइस 5-6



मक्खन 1-2 टेबल स्पून

मूंग दाल टोस्ट कैसे बनाएं? (How To Make Moong Dal Toast)

मूंग दाल टोस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले मूंग दाल को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें।

इसके बाद आप धुली दाल को पानी में भिगोकर कम के कम 2 से 3 घंटे तक छोड़ दें।

फिर दाल से पानी को अलग करके मिक्सी में पीसकर प्यूरी तैयार कर लें।

इसके बाद आप इसमें कटी हुई सब्जियां, हरा धनिया, अदरक का पेस्ट और नमक डालें।

इसके साथ ही आप इसमें पिसी काली मिर्च, हल्दी पाउडर, हींग और एक चुटकी बेकिंग सोडा डालें।

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें।



इसके बाद आप एक ब्रेड स्लाइस लेकर उस पर थोड़ा सा मक्खन लगाएं।

फिर आप इस पर मूंग दाल का तैयार मिक्चर डालकर अच्छे से फैला लें।

इसके बाद आप एक तवे को थोड़े से तेल या मक्खन से ग्रीस करके मीडियम आंच पर गर्म कर लें।

फिर आप गर्म तवे पर ब्रेड स्लाइस को बैटर वाली साइड नीचे करके रख दें।

इसके बाद आप ब्रेड के ऊपर की तरफ सा थोड़ा मक्खन लगाकर मूंग दाल के मिक्चर को फैलाएं।

फिर आप ब्रेड को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें।

अब आपका मूंग दाल टोस्ट बनकर तैयार हो चुका है।

फिर आप इस टोस्ट को काटकर कैचप या पसंदीदी चटनी के साथ सर्व करें।