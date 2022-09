Weight Loss: वजन कम करने के लिए करते हैं सलाद का सेवन? तो भूलकर भी Salad में शामिल न करें ये चीजें

Do Not Include These Things In Salad To Lose Weight: आज के समय में हर कोई फिट रहना चाहता है.वहीं वजन कम करने के लिए सबसे जरूरी होती है डाइट. वहीं कई लोग अपना वजन कम करने के लिए सलाद का सेवन करते हैं. वहीं यह सच है कि सलाद वजन कम करने में मददगार है लेकिन अगर आप सलाद में कुछ ऐसी चीजों को मिला देते हैं जिसके कारण आपका वजन कम होने की जगह बढ़ सकता है. ऐसे में सलाद खाने का कोई फायदा नहीं होता है. इसलिए सलाद का सेवन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आपको सलाद में किन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए? चलिए जानते हैं.

सलाद इन चीजों को न करें शामिल-

क्रस्पी चिकन या टोफू-

कुछ लोग सलाद बनाते समय इसमें क्रिस्पी चिकन और फ्राइड टोफू को शामिल करते हैं.ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं लेकिन इन्हें फ्राई करने से इनका कलोरी काउंट बहुत अधिक बढ़ जाता है साथ ही यह आपको अच्छी मात्रा में शुगर देता जिसकी वजह ये सलाद वजन बढ़ाने की जगह बढ़ा सकाता है. इसलिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं को सलाद में इन चीजों को शामिल न करें.

क्रंची नूडल्स-

कुछ लोग अपनी सलाद को टेस्टी बनाने के लिए उसमें क्रिस्पी नूडल्स को मिला लेते हैं लेकिन यह आपके सलाद में फैट्स को एड कर देता हैं. इसलिए ऐसा करने से बचें.

क्रीमी ड्रेसिंग-

क्रीमी ड्रेसिंग्स आपके सलाद में कैलोरी काउंट को कई गुना बढ़ाने का काम करते हैं. वहीं अगर आप मार्केट में मिलने वासी क्रीमी ड्रेसिंग को अपने सलाद में शामिल करेंगे को आपको वजन कम करने में कोई मदद नहीं मिलेगी. इसलिए ऐसा करने से बचें औक क्रीमी ड्रेसिंग को सलाद में शामिल न करें.

