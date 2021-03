UAE: विशाल मंदिर में लगेंगे भारत से गए विशेष पत्थर, दिखेगा कलाकारी का अनूठा संगम

नई दिल्ली: अबु धाबी (Abu Dhabi) में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्‍तम स्वामीनारायण संस्‍था (BAPS) के विशाल हिंदू मंदिर की नींव का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. मंदिर प्रबंधन ने पारंपरिक पत्थर से बनने वाले इस मंदिर को लेकर यह जानकारी दी है. सैकड़ों करोड़ की लागत से बन रहे इस मंदिर की फाउंडेशन से संबंधित वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. आपतो बताते चलें कि अबु मुरेखाह एरिया में बन रहे इस मंदिर का दायरा 27 एकड़ में फैला है.

इस मंदिर की परियोजना पर काम कर रहे प्रॉजेक्ट इंजिनियर के मुताबिक बुनियाद का निर्माण कार्य अंतिम चरण में जो अप्रैल के अंत तक पूरा हो जाएगा. नींव में जनवरी के बाद से करीब 4500 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट पड़ चुका है. मंदिर की नींव में बनी दो टनल के लिए पत्थर भारत से पहुंचाए गए हैं. जल्द ही इन्हें लगाने का काम भी शुरू होगा. नींव का काम अप्रैल में पूरा होने के बाद मई में नक्काशीदार पत्थरों का काम भी शुरू हो जाएगा.

#ConstructionUpdate: This month, #volunteers share the activities ongoing at the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi. The base of the mandir is nearing completion & preparations are being made to place its first carved stones in May. https://t.co/5gvYxgm2cv

— BAPS Hindu Mandir, Abu Dhabi (@AbuDhabiMandir) March 23, 2021