Canada Hindu Attack: कनाडा में गूंजा योगी आदित्यनाथ का नारा, हिंदुओं ने भरी 'बंटोगे तो कटोगे' की हुंकार

Canada News: कनाडा में हिंदुओं पर बड़ा हमला हुआ है. कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया. लाठी-डंडे बरसाए और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कनाडा में हिंदुस्तानी बंटे हुए हैं. घटना के बाद वहां तनाव बढ़ गया है. कनाडा के हिंदू अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं क्योंकि बांटो और राज करो के तहत खालिस्तानियों को ट्रूडो सरकार शह दे रही है. इसलिये मंदिर पर हमले के बाद कनाडा के हिंदुओं को योगी याद आ रहे हैं.

लेकिन अब कनाडा में हिंदुओं ने जबरदस्त एकता दिखाई है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में जिस बंटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, वह अब कनाडा भी पहुंच गया है. जिस ब्रैंपटन में हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला हुआ, उसके बाद सोमवार को बड़ी संख्या में वहां हिंदू जमा हुए और बंटोगे तो कटोगे के नारे लगाए.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

'Sabko ek hona padega' reaches Canada

- Hindu Priest at Hindu Sabha Temple in Brampton addressing Hindu Community after Khalistanis attacked the temple

This was the red line; now, both sides will enjoy their freedom of speech! pic.twitter.com/DjCByTljqG

