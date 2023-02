First state official smell: फल-फूल नहीं इस देश में चुनी जा रही है आधिकारिक गंध! महक भी ऐसी जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग

Official smell of new mexico: क्या आपने कभी सुना है किसी राज्य की अपनी आधिकारिक गंध होती है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि न्यू मेक्सिको में एक ऐसा बिल पास होने वाला है जिसके बाद यहां आधिकारिक रूप से एक गंध को यहां की ऑफिशियल स्मेल (Official smell of state) मान लिया जाएगा.

दुनिया की पहली आधिकारिक महक 'द गार्जियन' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिर न्यू मेक्सिको (New Mexico) में नया बिल पास होने वाला है जिसे मंजूरी मिलते ही वहां अपनी एक आधिकारिक सुगंध (New Mexico offical smell) चुन ली जाएगी. यानी कोई खास स्मेल इस राज्य की पहली ऐसी खास गंध होगी जो यहां की ऑफिशियल महक मानी जाएगी. कानून बनने के बाद न्यू मेक्सिको दुनिया की पहली ऐसी जगह बन आएगा जहां की अपनी आधिकारिक स्मेल होगी. इस चीज की दीवानगी आग की लौ यानी धीमी आंच पर रोस्ट होने पर निकलने वाली हरी मिर्च (Green Chilli) की महक आपको न्यू मैक्सिको के हर गली और मोहल्ले में जगह-जगह मिल जाएगी. सड़क के किनारे बने फूट स्टॉल हों या रेस्टोरेंट यहां हर जगह ग्रीन चिली यानी तीखी हरी मिर्च का बोलबाला दिखता है. ऐसा इसलिए क्योंकि मिर्च की इस सोंधी सी खुशबू में लोगों की जान बसती है. यहां के लोग हरी मिर्च की सुगंध और स्वाद के ऐसे दीवाने है जिसकी दूसरी मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी. यही वजह है कि न्यू मेक्सिको के एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का कहना है कि वक्त आ गया है कि जो दुनिया के वो लोग जिन्हें हमारी इस दीवानगी की जानकारी नहीं है वो भी इसे जान सकें. ये होगी आधिकारिक स्मेल दरअसल न्यू मेक्सिको जहां हरी मिर्च की भरपूर पैदावार होती है. स्थानीय लोगों में इसे लेकर जबरदस्त क्रेज है. इसी वजह से यहां हरी मिर्च के रोस्ट होने की स्मेल को ही आधिकारिक स्मेल घोषित किया जाएगा. दरअसल जब हरी मिर्च को भूना जाता है तो उससे निकलने वाले झार से बहुत लोगों को काफी छींक भी आती है. यानी इस महक को बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. इसके बावजूद ये अरोमा बिल यानी इस बिल 188 को राज्य के सेनेटर विलियम्स सोल्स ने प्रस्तावित किया है. यहां कि लेजिस्लेटिव कमेटी का भी मानना है कि इस महक को चुनने के बाद यहां सैलानियों की तादाद में इजाफा होगा. इसलिए ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस खास एरोमा का चुनाव किया गया है.