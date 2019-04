कोलंबो : श्रीलंका में सोमवार को कोलंबो एयरपोर्ट के पास एक और जिंदा बम बरामद किया गया. हालांकि पुलिस ने इसे समय रहते निष्क्रिय कर दिया है. साथ ही रविवार को हुए धमाकों के संबंध में 24 संदिग्‍धों की गिरफ्तारी की गई है. वहीं रविवार को धमाकों के बाद देश में लगाए गए कर्फ्यू को सोमवार सुबह 6 बजे हटा लिया गया है. रविवार को श्रीलंका के गिरजाघरों और पांच-सितारा होटलों में ईस्टर के मौके पर हुए आत्मघाती हमलों समेत आठ बम धमाकों में 290 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 500 अन्य लोग घायल हो गए. इन धमाकों में पांच भारतीयों की भी मौत हुई है.

लिट्टे के साथ खूनी संघर्ष के खत्म होने के बाद करीब एक दशक से श्रीलंका में जारी शांति भी इस घटना से भंग हो गई. इन धमाकों में मरने वाले लोगों को दुनियाभर में श्रद्धांजलि दी गई. फ्रांस के पेरिस स्थित ऐफिल टावर की लाइटें आधी रात को बंद कर दी गईं. इसके अलावा भारत के गया स्थित महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं ने प्रार्थना की.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर पांच भारतीयों की पहचान लक्ष्मी, केजी हनुमंथरैयप्‍पा, एम रंगप्‍पा, नारायण चंद्रशेखर और रमेश के तौर पर की है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने जानकारी दी है कि नेशनल हॉस्पिटल ने उन्हें भारतीयों की मौत के बारे में सूचित किया है.” इन धमाकों में भारतीय लोगों समेत करीब 500 लोग घायल हुए हैं. रविवार को हुए इन धमाकों की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है.

पुलिस के प्रवक्ता रूवन गुणशेखरा ने बताया कि यह श्रीलंका में हुए अब तक के सबसे खतरनाक हमलों में से एक है. ये विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह पौने नौ बजे के करीब ईस्टर प्रार्थना सभा के दौरान कोलंबो के सेंट एंथनी गिरजाघर, पश्चिमी तटीय शहर नेगोम्बो के सेंट सेबेस्टियन गिरजाघर और बट्टिकलोवा के जियोन गिरजाघर में हुए. कोलंबो के तीन पांच सितारा होटलों - शांगरी ला, सिनामोन ग्रैंड और किंग्सबरी को भी निशाना बनाया गया. गुणशेखरा ने धमाकों में 207 लोगों की मौत की पुष्टि की.

#WATCH France: The Eiffel Tower in Paris went dark at the midnight, as a tribute to those who lost their lives in the serial bombings in Sri Lanka on 21st April. More than 200 people died & 450 were injured in the bombings that took place in churches & hotels of the country,y'day pic.twitter.com/w2ScUB7ua0

— ANI (@ANI) April 22, 2019