UNHC Chairmanship: ग्लोबल चुनौतियों के बीच UNSC की कमान संभालेगा भारत, इस मुद्दे पर होगा सरकार का फोकस

Ruchira Kamboj meets unsg general: दिसंबर माह में भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता संभालने की तैयारियों के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत की दूत रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) ने महासचिव एंतोनियो गुटेरस के अलावा महासभा के अध्यक्ष कसाबा कोरोसी से मुलाकात कर दुनिया की सबसे ताकतवर वैश्विक संस्था की अध्यक्षता के दौरान अपने देश की प्राथमिकताओं पर चर्चा की है.

भारत के लिए बड़ा मौका

भारत एक दिसंबर से यूएनएससी की मासिक आधार पर बदलने वाली अध्यक्षता संभालेगा. यह अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार होगा, जब वह एक निर्वाचित यूएनएससी सदस्य के रूप में अपने दो साल के कार्यकाल के दौरान परिषद की अध्यक्षता करेगा.

कंबोज ने मंगलवार को ट्वीट किया, 'आज महासचिव एंतोनियो गुटेरस से मुलाकात कर खुशी हुई. दिसंबर में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता से पहले की प्राथमिकताओं और कार्य योजना पर चर्चा की.'

Today, delighted to call on Secretary General @antonioguterres. Discussed the priorities and programme of work ahead of India's December Presidency in the @UN Security Council. pic.twitter.com/Kuk8sU87TQ

— Ruchira Kamboj (@ruchirakamboj) November 29, 2022