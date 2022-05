Mass Shooting in US: फिर गोलियों से दहला अमेरिका, ताबड़तोड़ फायरिंग कर स्कूल के 14 स्टूडेंट्स और 1 टीचर की हत्या

Mass Shooting in US: अमेरिका एक बार फिर गोलीबारी की घटना से दहल उठा है. मंगलवार को दक्षिण टेक्सास के प्राइमरी स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर 14 स्टूडेंट्स और 1 टीचर की हत्या कर दी गई. घटना के बाद से पूरा अमेरिका शोक में डूब गया है.