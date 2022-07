Monkeypox: 1 महीने में 47 देशों से 74 तक पहुंचा मंकीपॉक्स, संक्रमितों की संख्या भी 5 गुना बढ़ी, WHO ने कहा- वर्षों नहीं दिया ध्यान

WHO on Monkeypox: मंकीपॉक्स वायरस (Monkeypox Virus) के पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने शनिवार को इसे लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की. उन्होंने इस दौरान माना कि वर्षों से मौजूद इस वायरस पर नहीं दिया गया ध्यान.