Nancy Pelosi: अमेरिका ने दिखाया दम, ड्रैगन का नहीं दिखा कोई डर; ताइवान में पेलोसी ने ली एंट्री

Nancy Pelosi in Taiwan: चीन की तमाम धमकियों के बाद भी अमेरिका ने सख्त रुख अपनाते हुए अपनी उच्च अधिकारी नैंसी पेलोसी को आखिरकार ताइवान भेज ही दिया है. अमेरिकी वायु सेना के विमान C-40C और SPAR19- चीनी सरकार और सैन्य अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद चीनी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए ताइवान पहुंचा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैंसी पेलोसी इसी विमान से ताइवान पहुंच चुकी हैं.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

ताइवान पहुंचते ही नैंसी पेलोसी ने जारी किया बयान

ताइवान के ताइपे में पहुंचते ही नैन्सी पेलोसी ने कहा कि हमारी यात्रा इंडो-पैसिफिक यात्रा का हिस्सा है. जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हैं. ये यात्रा आपसी सुरक्षा, आर्थिक भागीदारी और लोकतांत्रिक शासन पर केंद्रित है. ताइवान नेतृत्व के साथ हमारी चर्चा हमारे साझेदार के लिए हमारे समर्थन की पुष्टि करने और एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने सहित हमारे साझा हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी. ताइवान के 23 मिलियन लोगों के साथ अमेरिका की एकजुटता आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.

America’s solidarity with the 23 million people of Taiwan is more important today than ever, as the world faces a choice between autocracy and democracy.

