अमेरिका में यहूदी विरोधी हमला, धार्मिक जलसे के दौरान बनाया गया निशाना, ट्रंप ने कही ये बात

न्यूयॉर्क: न्यूयॉर्क (Ney York) के रब्बी में हनुक्का उत्सव (Hanukkah Celebration) के दौरान शनिवार रात को एक घर में चाकू से किए गए हमले में पांच लोग घायल हो गए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा हनुक्का के दौरान मोंसी में यहूदी-विरोधी हमला डरावना है.

उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, ''हनुक्का के सातवें दिन न्यूयॉर्क के मोंसी में सेमिटिक विरोधी हमला डरावना है. हम सभी को यहूदी-विरोधीवाद की बुराई को खत्म करने, उससे लड़ने, संघर्ष करने के लिए एकजुट होना चाहिए. मेलानिया और मैं पीड़ितों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं.''

The anti-Semitic attack in Monsey, New York, on the 7th night of Hanukkah last night is horrific. We must all come together to fight, confront, and eradicate the evil scourge of anti-Semitism. Melania and I wish the victims a quick and full recovery.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2019