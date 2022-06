UAE पहुंचे PM मोदी का राष्ट्रपति नाहयान ने गले लगाकर किया स्वागत, दिखा दो दोस्तों का मिलन!

PM Modi reaches UAE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में, वैश्विक चुनौतियों के स्थायी समाधानों पर दो दिन तक चलीं उपयोगी वार्ताओं में हिस्सा लेने के बाद मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी खाड़ी देश में UAE के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान (Khalifa bin Zayed Al Nahyan) के निधन पर व्यक्तिगत रूप से शोक व्यक्त करेंगे. बता दें कि नाहयान का लंबी बीमारी के बाद 13 मई को निधन हो गया था. वह 73 वर्ष के थे. नाहयान 2004 से सत्ता पर काबिज थे.

UAE में जोरदार स्वागत

#WATCH | In a special gesture, UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan warmly receives PM Narendra Modi in Abu Dhabi, UAE

PM Modi will pay his condolences on the passing away of Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, former UAE President & Abu Dhabi Ruler

(Source: DD) pic.twitter.com/6Lj2TB9pZn

— ANI (@ANI) June 28, 2022