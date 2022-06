Mukesh Ambani Resigns: मुकेश अंबानी ने दिया JIO के डायरेक्टर पद से इस्तीफा, अब कौन संभालेगा कमान?

Reliance Jio: रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से मुकेश अंबानी ने इस्तीफा दे दिया है. साथ ही आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (Reliance Jio Infocom Ltd) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. इस नियुक्ति को नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने के तौर पर देखा जा रहा है.

Akash Ambani appointed as chairman of Reliance Jio, Mukesh Ambani resigns as director. pic.twitter.com/xDvtl8WKVh

— ANI (@ANI) June 28, 2022