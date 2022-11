Russia Ukraine War: यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने लिया बड़ा फैसला, अपने सैनिकों को दिया ये आदेश

Russia Ukraine War: रूस ने यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र में नीपर नदी के पश्चिमी तट से अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा की है. रूस के रक्षा मंत्री Sergei Shoigu ने देश के सैनिकों को इससे संबंधित आदेश दिया. फरवरी के अंत में यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद से यह घोषणा रूस की सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है.

यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस के इस कदम की पुष्टि नहीं की. राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने हाल के दिनों में सुझाव दिया कि रूसी खेरसॉन से पीछे हटने का नाटक कर रहे ताकि यूक्रेनी सेना को एक उलझी हुई लड़ाई में फंसाया जा सके. रूसी रक्षा मंत्री ने कहा, हम अपने जवानों की जान और अपनी यूनिटों की युद्ध क्षमता को बचाएंगे. इन्हें पश्चिमी तट पर रखना व्यर्थ है. उनमें से कुछ का उपयोग अन्य मोर्चों पर किया जा सकता है.

#BREAKING Russia orders its military to withdraw from Ukraine's Kherson city pic.twitter.com/OQ0VsGBjXK

— AFP News Agency (@AFP) November 9, 2022