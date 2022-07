Sri Lanka Economic Crisis: राष्ट्रपति बनते ही रानिल विक्रमसिंघे के तीखे तेवर, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शुरू किया ये एक्शन

Sri Lanka Economic Crisis: आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका (Sri Lanka) में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है. देश का नया राष्ट्रपति बनने के बाद रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) ने सरकारी प्रतिष्ठानों को घेरे बैठे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त उठाने के आदेश दे दिए हैं. राष्ट्रपति के आदेश के बाद श्रीलंका की सेना और पुलिस ने मिलकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया है. गुरुवार रात में ही सुरक्षाबलों ने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री निवास के बाहर लगे प्रदर्शनकारियों के तंबू उखाड़ फेंके और लोगों को दूर कर वहां बैरिकेडिंग कर दी.

#WATCH | Sri Lanka: Tents of protestors being dismantled by the armed security personnel amid a late-night clampdown outside the premises of the Sri Lankan Presidential Secretariat in Colombo pic.twitter.com/yuhRWU0lRj

सेना-पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के तोड़े टैंट

रिपोर्ट के मुताबिक रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) के खिलाफ विरोध करने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति भवन के पास जमे हुए हैं. उन्होंने वहां पर अपने टेंट लगा रखे हैं, जहां पर रहकर वे दिन-रात सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. अब सरकार के आदेश के बाद सेना-पुलिस के सैकड़ों जवान प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ रहे हैं. रात में शुरू हुए अभियान में प्रदर्शनकारियों को सोते समय टेंटों से बाहर निकाला गया और उसके बाद उन्हें तोड़ दिया गया. खदेड़े गए प्रदर्शनकारी दोबारा से राष्ट्रपति भवन के परिसर में न घुस जाएं, इसे देखते हुए वहां पर ऊंचे-ऊंचे बैरिकेड लगाकर हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है.

#WATCH | Sri Lanka: Armed soldiers deployed in a bid to control the protestors, who've been protesting against the new Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe, outside the premises of the Sri Lankan Presidential Secretariat in Colombo pic.twitter.com/OAJBaeQ5GF

— ANI (@ANI) July 21, 2022