Most expensive honey: दुनिया का सबसे मंहगा शहद, जिसकी एक पेटी खरीदने में बिक जाएगा घर!

Elvish Honey is the most expensive honey in the World: शहद का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है. इसके औषधीय गुणों के चलते इसे धरती पर मौजूद अमृत कहा जाता है. इसकी 'जादुई' ताकत का लोहा सभी मानते हैं. अच्छी क्वालिटी का शहद लेने के लिए कई लोग उसका दाम नहीं देखते हैं. इसके बावजूद उनके साथ हमेशा धोखाधड़ी होने की गुंजाइश बनी रहती है. भारत में शुद्ध और सस्ता शहद देने के नाम पर देशी-विदेशी कंपनियों के बीच मचे संग्राम से इतर अब हम आपके लिए दुनिया के 8 सबसे महंगे शहद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी खासियत और दाम जानकर अच्छे अच्छों की जेब और कई लोगों का तो बैंक अकाउंट तक खाली हो जाएगा.

दुनिया का सबसे महंगा शहद - एल्विश, तुर्की से शहद - 10,000 यूरो/किग्रा बहुत से लोगों को लगता होगा कि दुनिया का सबसे बढ़िया शहद हिमालय क्षेत्र में लगे पेड़ों पर लगे मधुमक्खियों के छत्तों से उतारा जाता होगा. अगर आप भी ऐसा सोंचते हैं तो ये गलत है. क्योंकि दुनिया का सबसे शुद्ध और महंगा शहद 'एल्विश' हनी है. जो तुर्की के आर्टविन शहर में 1800 मीटर गहरी एक गुफा से निकाला जाता है. इस कंपनी का शहद पूरी दुनिया में सबसे महंगा बिकता है. जिसकी एक किलो शहद की कीमत 10,000 यूरो / किग्रा तक पहुंचती है. भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत करीब 9 लाख रुपये प्रति किलो तक जाती है. खासियत - इस शहद में मैग्नीशियम, पोटैशियम, और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इस शहद को और भी ज्यादा महंगा इसलिए बेचा जाता हैं क्योंकि इसके लिए एक गहरी गुफा के चारों और औषधीय पौधों को उगाया जाता है, ताकि मधुमक्खियां प्रदूषण की मार झेल रहे वातावरण के बजाए शुद्ध हवा और इस सुरक्षित माहौल के बीच इसी गुफा में लगे फूलों का रस चूस कर औषधीय शहद तैयार कर सकें. इस शहद को बाजार में बेचने से पहले तुर्कीए फ़ूड इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी गुणवत्ता को चेक किया जाता है, इसके बाद ही इसे ग्राहकों को बेचा जाता है. कीमत और क्वालिटी में दूसरे नंबर पर है इजरायल का 'लाइफ मेल हनी' इसकी कीमत इज़राइल - 500 यूरो / किग्रा यानी करीब 50 हजार रुपए प्रति किलो है. लाइफ मेल हनी एक इज़राइली ब्रांड है जो अपने चिकित्सीय प्रभावों के लिए बेहद कीमती शहद का उत्पादन करता है. मधुमक्खियां इस स्वीटनर को साइबेरियन जिनसेंग, इचिनेशिया और अनकारिया टोमेंटोसा जैसे पौधों से बनाती हैं. इस शहद के चिकित्सीय गुणों और इसके स्वास्थ्य लाभों का परीक्षण करने के लिए इसके साथ कई अध्ययन किए गए हैं और तुर्की वाले शहद की तरह ये शहद भी हर परीक्षा में खरा उतरा है. दुनिया के आठ सबसे महंगे शहद- ecocolmena.org में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आठ शहर अपनी खूबी और दाम के चलते पूरी दुनिया में मशहूर हैं. 1. Honey from Elvish, तुर्की

2. Honey from Life Mel Honey, इजरायल

3. Yemen Sidr Honey, यमन

4. Honey from Bashkiria, रूस

5. Honey from the Opera Garnier in Paris, फ्रांस

6. Honey from the island of Socotra, यमन

7. Himalayan Honey, नेपाल

8. Manuka honey, न्यूजीलैंड ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|