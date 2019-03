न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलवामा हमले को बताया 'धमाका', भारतीय यूजर्स ने लगाई क्लास

नई दिल्ली: अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम ने सोमवार को अपने एक लेख में पुलवामा हमले को 'धमाका' बताया. जैसे ही यह खबर सामने आई, ट्विटर पर भारतीय यूजर ने अखबार को आड़े हाथों लिया. कुछ यूजर्स ने करारा जवाब देते हुए अगर पुलवामा हमला 'धमाका' था तो 9/11 का आतंकी हमला प्लेन क्रैश था. इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक स्टोरी प्रकाशित की जिसका लिंक अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया. अखबार ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी.



न्यूयॉर्क टाइम्स का यह ट्वीट भारतीय यूजर्स को बिल्कुल रास नहीं आया और उन्होंने एनवायटी को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

विवेक सिंह नाम के यूजर ने लिखा, "अगर पुलवामा हमला धमाका था, तो 9/11 प्लेन क्रैश था? यह न्यूयॉर्क टाइम्स की बहुत बड़ी असंवेदनशीलता है कि जो उस इस्लामिक आतंकवाद को हल्का कर कर रहा है जिससे हम पीड़ित हैं."

एक अन्य यूजर राज मोटवानी ने कहा, "एनवायटी आप पर लानत है कि आपने पुलवामा आतंकी हमले को सिर्फ 'धमाका' बताया."

SHAME ON U FOR THE ARTICLE ON PULWAMA ATTACK IN INDIA AS JUST "BOMBING". #SHAMEONU

एक यूजर जीतेश ने लिखा, "एनवायटी...कृपया अपनी पत्रकारिता और वर्तनी संबंधी त्रुटियां सुधार लीजिए. आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप पुलवामा हमले को 'धमाका' बताएं. आतंकी हमला, आतंकवाद है. और हमारे प्रधानमंत्री मोदी का नाम Narendra Modi...Not Narandra नहीं."

#NYTimes #PulwamaAttack

Nyt... pls Correct your journalism and spelling errors. It did not expect you about Pulwama attack. Terrorist Attack Anywhere in the world, It is Terrorism.

And our Prime Minister's name is Narendra Modi...Not Narandra.

— jeetesh (@jeeteshc) March 12, 2019