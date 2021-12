दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इस बार का जवाब जानकर चौंक जाएंगे

Most Expensive City in the World: इजरायल का तटीय महानगर तेल अवीव रहने के लिहाज से दुनिया के सबसे महंगे शहर के रूप में उभरा है. पहले पांचवें सबसे महंगे स्थान पर रहने वाले तेल अवीव ने पेरिस और सिंगापुर जैसे अन्य महंगे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है.