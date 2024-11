यूक्रेन ने रूस की राजधानी पर किया सबसे बड़ा ड्रोन हमला, 36 उड़ानें रद्द, एक महिला जख्मी

Ukraine Attack on Russia: यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है. हालांकि रूस का कहना है कि उसने ज्यादातर ड्रोन को नाकारा बना दिया है. रूस की राजधानी मॉस्को पर किए गए इस हमले में एक महिला के बुरी तरह जख्मी होने की खबर है. दोनों देशों के बीच जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन की तरफ से यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है. इस हमले की वजह से रूस को तीन प्रमुख हवाई अड्डों को उड़ानों का रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा. बताया जा रहा है कि हमले की वजह से 36 उड़ानों को रद्द करना पड़ा. हालांकि दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर पर रातभर हमले किए थे.

मॉस्को के क्षेत्रीय गवर्नर आंद्रेई वोरब्योव ने इसे 'बड़ा हमला' करार देते हुआ बताया कि मॉस्को से 15 मील दक्षिण-पूर्व स्थित स्टानोवोय गांव में दो मकानों में ड्रोन गिरने के बाद आग लग गई. उन्होंने कहा कि एक 52 वर्षीय महिला इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुई है. उन्होंने बताया कि महिला के चेहरा छर्रों से घायल हो गया. इसके अलावा गर्दन व हाथ भी जल गए. महिला को आईसीयू में दाखिल कराया गया है. इसी कड़ी में कुछ समय बाद मॉस्को के शेरमेतयेवो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत सभी तीन हवाई अड्डों ने बाद में अपने संचालन को फिर से शुरू कर दिया.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रविवार को कहा कि रूस ने शनिवार रात यूक्रेन के खिलाफ '145 शाहेद और अन्य स्ट्राइक ड्रोन का रिकॉर्ड हमला' किया. ईरानी निर्मित शाहेद ड्रोन सस्ते लेकिन प्रभावी हथियार हैं जिनका रूस बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है. इस हमले को लेकर यूक्रेन ने कहा कि रूस ने रात भर में रिकॉर्ड 145 ड्रोन लॉन्च किए. कीव ने कहा कि उसके हवाई सुरक्षा बलों ने उनमें से 62 को मार गिराया.

This week, our air defense forces have been working day and night to protect Ukraine’s skies from Russian terror. Last night, Russia launched a record 145 Shaheds and other strike drones against Ukraine. Throughout the week, Russia has used more than 800 guided aerial bombs,… pic.twitter.com/ENhfkUZISX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2024