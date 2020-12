अभिनेत्री Debra Messing के ट्वीट पर मचा बवाल, लिखा- 'ट्रंप जेल जाएं और वहां उनका रेप हो'

वॉशिंगटन: अमेरिकी अभिनेत्री डेबरा मेसिंग (Debra Messing) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को लेकर एक ऐसा विवादास्पद ट्वीट किया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. मेसिंग डेमोक्रेट समर्थक मानी जाती हैं और राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने खुलकर जो बाइडेन (Joe Biden) का समर्थन किया था. भले ही अमेरिकी टीवी सीरीज 'विल एंड ग्रेस' स्टार डेबरा मेसिंग ने विवाद के बाद अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन उनकी आलोचना जारी है.

अभिनेत्री डेबरा मेसिंग (Debra Messing) ने पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को निशाना बनाते हुए एक ट्वीट किया था. उनके ट्वीट से यही प्रतीत हो रहा था कि वो चाहती हैं कि ट्रंप जेल जाएं और वहां उनका यौन शोषण हो. मेसिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए लिखा था, ‘आप एक डरे हुए, बेवकूफ, अयोग्य, लापरवाह, संकीर्ण सोच रखने वाले और अपराधी हैं’. इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, ‘मुझे उम्मीद है कि आप जेल में लंबे समय तक रहेंगे और कैदियों के सबसे लोकप्रिय प्रेमी बनेंगे’.

विवाद बढ़ा तो पेश की सफाई

मेसिंग के इस ट्वीट को लोगों ने आपत्तिजनक करार दिया. कुछ लोगों ने कहा कि अभिनेत्री की इच्छा डोनाल्ड ट्रंप का यौन शोषण होते देखने की है. विवाद बढ़ने के बाद मेसिंग ने अपना ट्वीट डिलीट किया और सोमवार को एक दूसरा ट्वीट करके सफाई पेश की. उन्होंने लिखा, ‘मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि बलात्कार एक घृणित कृत्य और अपराध है. मेरा बस इतना कहना है कि ट्रंप ने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब वह खुद उसी स्थिति में आ गए हैं’.

हालांकि, अभिनेत्री डेबरा मेसिंग की सफाई लोगों को पसंद नहीं आई. अधिकांश लोगों का कहना है कि अभिनेत्री ने ट्रंप के खिलाफ यौन हिंसा की इच्छा व्यक्त की थी. अमेरिकी पत्रकार जेसिका ने डेबरा मेसिंग की आलोचना करते हुए लिखा है, ‘मैंने इतना बेहूदा ट्वीट पहले कभी नहीं देखा. जेल में बलात्कार एक बड़ी समस्या है’. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, ‘मैं कई अभिनेता और अभिनेत्रियों को इसलिए पसंद करता हूं, क्योंकि वे ट्विटर पर नहीं हैं’.

her clarification: "let me be clear, I hope Trump is raped in prison"

this is DISGUSTING. might be the most heinous thing i've seen on twitter. prison rape is a huge problem, not an issue to be taken lightly or wished upon a political enemy https://t.co/18i0qZXE9H

— Jessica O’Donnell, Mrs. (@heckyessica) December 14, 2020