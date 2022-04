Elon Musk buys Twitter: साल 2017 की वो बातचीत, जो ताउम्र याद रखेंगे अमेरिकी पत्रकार; मस्क को दी थी ट्विटर खरीदने की सलाह

Elon Musk old tweet going Viral: एक मशहूर शेर है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे. ऐसा ही कुछ किया है एलन मस्क ने. ट्विटर के खरीदे जाने के बाद एलन मस्क पर खूब चर्चा हो रही है. लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है, शायद ये तब भी किसी को यकीन नहीं हुआ होगा जब उन्होंने पहली बार ये बात कही थी.

साल 2017 में 21 दिसंबर को टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था. इतना पुराना यह ट्वीट अब फिर वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, 'आई लव ट्विटर'. मस्क के इस ट्वीट के जवाब में अमेरिकी पत्रकार डेव स्मिथ ने पूछा था कि आपको इसे खरीद लेना चाहिए. इस पर मस्क ने भी तब जवाब दिया था, 'इसकी कीमत कितनी है?.'

2017 की यह बातचीत दुनिया की नजर में तब वहीं दफ्न हो गई लेकिन अब जब मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है तो लोग इनकी इस बात को याद कर तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी; जानें अन्य राज्यों का हाल

इस ट्वीट के 52 महीने बाद, यानी 25 अप्रैल 2022 को एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर, यानी 3,368 अरब रुपए में खरीद लिया. मस्क ने ट्विटर के हर शेयर के लिए 54.20 डॉलर, यानी 4,148 रुपये दिए हैं.

This exchange continues to haunt me pic.twitter.com/W06oSqx0MR

— Dave Smith (@redletterdave) April 25, 2022