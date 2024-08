Watch: ऐसा आया भूकंप की फट पड़ा ज्वालामुखी, भयानक नजारा देख दहल जाएगा दिल

Russia Earthquake Volcano: रूस के पूर्वी तट पर आए 7.0 तीव्रता के भूकंप के बाद ज्वालामुखी फट गया है, जिससे राख का एक गुबार हवा में कई मील ऊपर उठ गया है. शिवलुच ज्वालामुखी (Shiveluch volcano) पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की (Petropavlovsk-Kamchatsky) सिटी से लगभग 280 मील दूर है. यह लगभग 180,000 की आबादी वाला एक तटीय शहर है जो रूस के पूर्वी क्षेत्र कामचटका में स्थित है.

8 किलोमीटर ऊंजा उठा गुबार

रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी TASS ने स्थानीय समयानुसार रविवार सुबह ज्वालामुखी से लावा निकलने की सूचना दी. एजेंसी ने बताया कि राख का गुबार समुद्र तल से 8 किलोमीटर (5 मील) ऊपर उठ रहा है.

Check out another epic footage from Russia!

The Shiveluch volcano in Kamchatka has erupted twice in a row, creating a spectacular display of nature’s power.

Don't miss these stunning visuals from one of Russia’s most active volcanoes!#RussiaIsBeautiful pic.twitter.com/CEEEpMbpAC

— Russian Embassy in South Africa (@EmbassyofRussia) August 19, 2024