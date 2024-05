गिटार बजाने वाला बना PM, 20 साल बाद देश को मिला नया प्रधानमंत्री, जानें कैसे हासिल की सत्ता

Lawrence Wong Singapore PM: सिंगापुर को उनका चौथा नया प्रधानमंत्री मिल गया है, तीसरे प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने पिछले महीने ही ऐलान किया था कि वह वह आर्थिक रूप से समृद्ध देश की सरकार का नेतृत्व करने के लगभग 20 सालों के बाद 15 मई को पद छोड़ देंग. वहीं उनकी जगह कोई और नहीं बल्कि उप प्रधानमंत्री (डिप्टी) लॉरेंस वोंग लेंगे. आइए जानते हैं कौन हैं वोंग, क्या है उनका जीवन सफर.

लॉरेंस वोंग बने पीएम

अर्थशास्त्री लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. 51 साल के वोंग 72 साल के ली सीन लूंग की जगह लेंगे. 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद ली सीन लूंग ने अपना पद छोड़ दिया है और उप प्रधान मंत्री व वित्त मंत्री रहे लॉरेंस वोंग को सत्ता सौंपी है. वोंग को 67 वर्षीय राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने शपथ दिलाई. ली सीन लूंग 2 दशक तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे. वोंग और ली सीन लूंग दोनों नेता सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के हैं. जो पिछले 50 सालों से सिंगापुर की सत्ता चला रहे हैं.

कौन हैं लॉरेंस वोंग?

वोंग सिंगापुर के पहले ऐसे नेता हैं जिनका जन्म 1965 में सिंगापुर की आज़ादी के बाद हुआ है. उनका जन्म 18 दिसंबर 1972 को हुआ. वह अमेरिका से प्रशिक्षित अर्थशास्त्री हैं और उनके पास मिशिगन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है.

पीएम की शपथ के बाद बोलते वोंग का वीडियो:-

This is my promise to all Singaporeans: I will serve you with all my heart, and always strive to make tomorrow better than today.

My mission is clear: to continue defying the odds and to sustain this miracle called Singapore! pic.twitter.com/xhihzBVd8z

— Lawrence Wong (@LawrenceWongST) May 15, 2024